Впрочем, это будет только в следующем году.

Основным заказчиком метропоездов у Трансмашхолдинга (ТМХ), безусловно, является Московский метрополитен. Впрочем, одним им «подземка» в России не ограничивается: метро имеются практически во всех крупных городах, в том числе в Новосибирске. Да, новосибирская «подземка» скромна по размерам, но и ей необходимо обновление подвижного состава.

С этим-то сибирскому городу и поможет ТМХ, сообщивший сегодня о том, что в 2025 году произведёт, а в конце того же года поставит Новосибирскому метрополитену четыре современных пятивогонных поезда модели 81-725/726/727. Поезд будет состоять из двух головных вагонов, являющихся также по совместительству моторными, двумя обычными моторными вагонами, и одним немоторным вагоном. Напоминаем, что в Новосибирске поезда метрополитена по причине невысокой загрузки и вовсе состоят из четырёх вагонов, с возможностью увеличения до пяти вагонов.

Поезд 81-725/726/727 является одним из самых современных метропоездов в России. В частности, в 2022 году именно поезда данной модели начали курсировать в метро Петербурга — под местным названием «Балтиец».

Как отмечает производитель, современные российские метропоезда отличаются высочайшей степенью локализации производства: для сборки поездов используются элементы и комплектующие, поставляемые более чем 400 предприятиями по всей России. С недавних пор было налажено внутреннее производство таких комплектующих, как датчики скорости, редукторы, компрессоры, блоки тормоза и сами тяговые электродвигатели. Раньше всё это закупалось за границей — в странах коллективного Запада — что, как вы понимаете, было большой ошибкой и уязвимостью. Больше таких ошибок допускать нельзя.