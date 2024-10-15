Правильно обвинил, кстати. Только что это изменит, тем более теперь?

Изначально российская специальная военная операция подразумевалась как акт принуждения Киева к миру и исполнению взятых им на себя в добровольном порядке обязательств по Минским соглашениям. России был совершенно не нужен разрыв Западом в одностороннем порядке отношений с Москвой, равно как никто с российской стороны не планировал растягивать этот конфликт на 2,5 года по причине непонимания западными и европейскими функционерами своего положения и своих возможностей.

В любом случае, что произошло, то произошло, и когда по итогу украинского кризиса победителем будет сформирован международный трибунал, а он должен быть сформирован, то виновники трагедии будут озвучены, и им придётся понести наказание. Вина целиком и полностью лежит на действующих функционерах в Соединённых Штатах, которые, продолжая мнить себя единственной сверхдержавой, в декабре 2021 года отвергли предложение России о формировании новой архитектуры европейской безопасности, тем самым не оставив Москве иного выхода, как приступить к военно-техническому решению задачи по обеспечению своей безопасности.

Итог этого конфликта уже очевиден, и на Западе потихоньку пора начинать искать виновных с целью набивания себе политических очков. Собственно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп этим и занимается, перекладывая всю полноту ответственности за боевые действия на Украине на администрацию президента Джо Байдена и на него лично. По словам Трампа, Байден отказался вступить в диалог с Путиным, поэтому произошло то, что произошло.

На самом деле, воспринимать все эти заявления и комментарии, хоть они и являются чистой правдой (виноваты в украинском кризисе в первую очередь США), всерьёз не стоит. Сейчас в США в самом разгаре предвыборная гонка, больше похожая на соревнования по злословию в младших классах школы, и каждый кандидат действует так, как ему позволяют воспитание, нормы этики и морали. Для Трампа Украина и украинский кризис это лишь инструмент, и обольщаться здесь не следует.