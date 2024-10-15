Заменили много всего важного и полезного.

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», с технической точки зрения являющаяся баржей, является уникальным в своём роде инженерным проектом: оснащённая двумя судовыми атомными реакторами, она обеспечивает теплом и электричеством близлежащий населённый пункт Певек.

Тем не менее, несмотря на технологичность и уникальность, ремонт нужен даже ей, и его проводят, причём, как сообщает официальное СМИ госкорпорации «Росатом», с опережением графика.

Согласно опубликованной информации, на станции на первом блоке выполнен ремонт турбины, а на втором блоке проведена виброналадка турбины и нанесение защитного слоя на лопатки ротора. Вместе с тем произведена замена внутренних компонентов парогенератора. Новостью, впрочем, это стало по двум причинам. Во-первых, сам объект, на котором велись ремонтные работы, в своей сути уникальный, и мы это уже упомянули. Во-вторых, выполнить ремонт удалось на 15 дней быстрее, чем было заложено в план.

Отметим, что «Академик Ломоносов» является пусть и рабочим, но всё же единичным образцом плавучей атомной электростанции. В теории, таких судов можно построить много, и снабжать с их помощью теплом и электричеством отдалённые уголки страны, причём, не обязательно только России. Проблема заключается только в том, что для обеспечения работы плавучей АЭС необходима соответствующая развитая инфраструктура в месте швартовки судна, что, как вы понимаете, резко сокращает его возможности.