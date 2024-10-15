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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отставной генерал ВСУ призвал соотечественников адекватно оценивать ситуацию на поле боя
Адекватно — это значит признать поражение. Это если без лишнего рассусоливания.

Когда российская специальная военная операция на Украине начиналась, её исход уже тогда был предрешён: поскольку Москва обозначила данный кризис как угрозу безопасности государства, то очевидно, что для достижения всех целей боевых действий будет задействован весь его потенциал. А он, как вы прекрасно понимаете, несопоставимо выше не то что украинского, но и, как выяснилось за последние 2,5 года, всего объединённо-натовского за вычетом разве что производства боевых самолётов в США.

Исход конфликта уже известен, вопрос только во времени и степени оторванности западных спонсоров Украины от объективной реальности. А отрыв от реальности, учитывая колоссальное влияние западных СМИ на украинское информационное поле, распространяется и непосредственно на украинское общество, которое пребывает либо в откровенных иллюзиях, либо сильно переоценивает обстановку в свою пользу.

Реальность сильно другая, и об этом необходимо знать, чтобы очевидный финал не стал для любителей носить розовые очки шоком. И вот, о том, что украинцам необходимо переоценить и ситуацию на поле боя, и понимание будущего страны, заявил отставной генерал ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, положение дел складывается таким образом, что, вероятно, придётся приостанавливать боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения. Иных вариантов, считает Романенко, в обозримой перспективе не просматривается.

От себя добавим, что экс-генерал ВСУ ещё слишком оптимистичен. В реальности конфликт если и будет завершён, то при полном выполнении всех поставленных Россией условий. А это будет означать полное разоружение ВСУ, запрет иметь их в будущем, запрет Украине иметь тяжёлое оружие, полное международное признание изменившихся границ России и Украины по состоянию на конец 2022 года (и это минимум), возвращение Украины к нейтралитету, который при этом должен стать неотчуждаемым ни при каких условиях, ну и, конечно же, полное искоренение вредных для самой же Украины идеологических супрематистских устоев.

На более выгодные для Украины условия было необходимо соглашаться в 2015 году, когда страна могла отделаться лишь утратой Крыма, а потом весной 2022 года, когда к Крыму добавились ДНР и ЛНР в их полных административных границах. Сейчас поезд уже уехал, причём не на одну станцию вперёд.

#россия #украина #политика #боевые действия
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