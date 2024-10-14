В конце прошлого месяца он скатался из Москвы во Владимир со скоростью 160 км/ч.

Скоростной электропоезд ЭС104 «Финист» в восьмивагонном исполнении успешно прошел приемочные и сертификационные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Москве. Получение сертификата соответствия ожидается в ноябре, после чего завод «Уральские локомотивы» готов приступить к серийному выпуску и поставкам поездов.

В ходе испытаний проверялись тягово-энергетические и тормозные характеристики состава, нагрев тягового оборудования и электромагнитная совместимость. Специалисты ВНИИЖТ также измерили уровень вибрации в салоне на высоких скоростях, уровень внешнего шума при движении и на стоянке, а также провели санитарно-химические и эргономические испытания.

В конце сентября «Финист» совершил тестовую поездку из Москвы во Владимир со скоростью 160 км/ч, чтобы подтвердить заявленные параметры торможения. «Поезд на всех этапах испытаний продемонстрировал соответствие техническим требованиям», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Сейчас на предприятии завершается подготовка двухсистемного электропоезда ЭС105 «Финист», который сможет работать как на линиях постоянного, так и переменного тока. Это позволит использовать его на новых маршрутах и повысить скорость и комфорт пассажирских перевозок.