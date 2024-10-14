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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России значительно замедлились темпы замены лифтов
Не всё так просто.

Многоквартирные дома как явление стали возможными исключительно благодаря такому изобретению, как лифт. Соответственно, ни один современный многоквартирный дом без лифтов немыслим, а это значит, что лифты нужно производить не только для оснащения ими новых жилых массивов, но и для замены уже отработавших свой срок лифтов в старом жилом фонде. Поскольку сейчас темпы строительства в России беспрецедентно высоки, а западные производители лифтового оборудования в нарушение всех договоров, норм и правил ушли с российского рынка, то отечественные строители остались наедине с отечественными же производителями лифтов. А их мощностей для обеспечения всех потребностей отрасли не хватает.

В частности, о том, что темпы замены лифтов в России за девять месяцев 2024 года снизились на 25 % по сравнению с девятью месяцами 2023 года, сообщил гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов.

По его словам, в текущем году за девять месяцев было проведено примерно 12 000 аукционов на замену лифтов, тогда как в 2023 году за аналогичный период их было 16 000. Как отметил Харламов, остаётся надеяться на то, что за оставшиеся три месяца текущего года удастся нагнать результат и достичь хотя бы показателей 9 месяцев 2023 года, однако динамика такова, что оптимизма не добавляет.

Необходимо понимать, что в своё время российское политическое руководство собственноручно передало значительную часть лифтового хозяйства в ведение иностранных компаний-производителей лифтового оборудования. Из-за этого, в частности, во многих домах той же Москвы наблюдается такая ситуация, как долгое время не работающий один из двух/трёх лифтов, вышедший из строя по причине поломки итальянской лебёдки, на которую сейчас сложно достать запасные части. Как уже отмечалось неоднократно, зависеть от неадекватных «партнёров» в столь важных отраслях попросту недопустимо и максимально безответственно, но что было сделано, то уже сделано.

#россия #промышленность #лифты
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