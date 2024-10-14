Не всё так просто.

Многоквартирные дома как явление стали возможными исключительно благодаря такому изобретению, как лифт. Соответственно, ни один современный многоквартирный дом без лифтов немыслим, а это значит, что лифты нужно производить не только для оснащения ими новых жилых массивов, но и для замены уже отработавших свой срок лифтов в старом жилом фонде. Поскольку сейчас темпы строительства в России беспрецедентно высоки, а западные производители лифтового оборудования в нарушение всех договоров, норм и правил ушли с российского рынка, то отечественные строители остались наедине с отечественными же производителями лифтов. А их мощностей для обеспечения всех потребностей отрасли не хватает.

В частности, о том, что темпы замены лифтов в России за девять месяцев 2024 года снизились на 25 % по сравнению с девятью месяцами 2023 года, сообщил гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов.

По его словам, в текущем году за девять месяцев было проведено примерно 12 000 аукционов на замену лифтов, тогда как в 2023 году за аналогичный период их было 16 000. Как отметил Харламов, остаётся надеяться на то, что за оставшиеся три месяца текущего года удастся нагнать результат и достичь хотя бы показателей 9 месяцев 2023 года, однако динамика такова, что оптимизма не добавляет.

Необходимо понимать, что в своё время российское политическое руководство собственноручно передало значительную часть лифтового хозяйства в ведение иностранных компаний-производителей лифтового оборудования. Из-за этого, в частности, во многих домах той же Москвы наблюдается такая ситуация, как долгое время не работающий один из двух/трёх лифтов, вышедший из строя по причине поломки итальянской лебёдки, на которую сейчас сложно достать запасные части. Как уже отмечалось неоднократно, зависеть от неадекватных «партнёров» в столь важных отраслях попросту недопустимо и максимально безответственно, но что было сделано, то уже сделано.