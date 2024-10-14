Наверное, очень дорогой.

BMW объявила о запуске мелкосерийного производства эксклюзивного родстера Skytop, созданного на базе концепта, представленного весной этого года на конкурсе элегантности Villa d'Este в Италии. Все 50 экземпляров лимитированной серии уже нашли своих покупателей несмотря на то, что цена автомобиля держится в секрете. Можно предположить, что она сопоставима со стоимостью BMW 3.0 CSL, выпущенного в 2022 году тиражом 50 единиц по цене 750 тыс. евро за каждый экземпляр.

Дизайн Skytop, разработанный командой под руководством Адриана ван Хойдонка, вдохновлён классическими моделями BMW, такими как 503 (1956 г.) и Z8 (1998 г.). Автомобиль получил узнаваемый «акулий нос», компактную решетку радиатора с горизонтальными линиями и светящейся окантовкой, а также узкие раскосые фары.

Вместо традиционных дверных ручек используются небольшие выступы-винглеты. Салон Skytop во многом повторяет BMW 8 серии, но отличается декоративной перфорацией кресел, элементами из хрусталя и передовой информационно-развлекательной системой BMW Live Cockpit Professional, дополненной проекционным дисплеем и акустикой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. На месте задних сидений установлена массивная дуга, скрывающая опускаемое заднее стекло.

Крыша Skytop состоит из двух съёмных жёстких панелей, обтянутых натуральной кожей как с внутренней, так и с наружной стороны. Для их хранения предусмотрен багажный отсек.

Сердцем родстера стал 4,4-литровый битурбированный двигатель V8 от BMW M8 Competition, развивающий мощность 625 л.с. и крутящий момент 750 Нм. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом, этот силовой агрегат позволяет Skytop разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды.

Напомним, что концепт BMW Skytop дебютировал в конце мая на ежегодном конкурсе элегантности Villa d'Este. Его экстерьер и интерьер были разработаны командой дизайнеров во главе с Адрианом ван Хойдонком, черпавших вдохновение в BMW 503 и BMW Z8. Ранее сообщалось о возможности мелкосерийного производства Skytop при наличии достаточного спроса.