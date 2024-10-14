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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ освободили примерно половину ранее захваченной ВСУ территории Курской области
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Примерно два с половиной месяца назад ВСУ по приказу Офиса президента Украины предприняли авантюру, которая войдёт в историю как большая ошибка, которая, быть может, стоила Украине и, самое главное, финансирующему её Западу всего текущего конфликта с Россией. Потеряв в Курской области столько техники и живой силы, сколько не было потеряно за все месяцы прошлогоднего «контрнаступления», ВСУ принуждаются к отступлению, и на сегодняшний день примерно половина той территории региона, которая в начале августа была захвачена украинской армией, уже освобождена вооружёнными силами России.

Об этом сегодня заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По словам Алаудинова, невозможно не проследить параллели между тем, что происходит в Курской области сейчас, и тем, что происходило 81 год назад. По сути, именно Курская битва предопределила исход Великой отечественной войны, а вместе с ней и всей Второй мировой войны в целом, и, скорее всего, Курская авантюра Зеленского и его команды приблизила ожидаемый исход специальной военной операции.

Напомним, что активные контрнаступательные действия ВС РФ на Курском направлении начались в сентябре, затем вошли в паузу, и вот, второй этап контрнаступления начался на прошлой неделе.

По всей видимости, теперь речь уже будет идти о создании «санитарной зоны» в Сумской области, которую затем можно будет использовать как разменную монету при будущих неизбежных переговорах о политико-дипломатическом разрешении текущего кризиса при участии коллективного Запада.

#россия #украина #политика #боевые действия
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