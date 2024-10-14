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Редакция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ начал устанавливать на «Буханку» более приёмистый двигатель
Разница копеечная, но она есть, и это всегда важно.

Приёмистый автомобиль, при условии, что соответствующие характеристики используются с умом, это всегда безопасный автомобиль. Именно способность быстро набирать скорость позволяет быстро вливаться в поток, производить манёвры опережения или обгона, а также въезжать на скоростную трассу.

И если условных 40 лет назад средние скорости были гораздо ниже, то сегодня легко можно встретить трассы со скоростью движения потока в 100 и более километров в час. По всей видимости, осознание данной реальности наконец-то дошло до Ульяновского автомобильного завода, который сегодня сообщил об улучшении технических характеристик двигателя, устанавливаемого в микроавтобусы семейства СГР, также в народе известные, как «Буханки».

Согласно официальной информации, усовершенствованный двигатель имеет индекс ЗМЗ-409-055, полностью соответствует экологическому стандарту «Евро 5», а также обладает показателем крутящего момента в 213 Нм при 2700 оборотах в минуту против 198 Нм у прежней версии.

Таким образом, «Буханка», как её ласково называют автолюбители, сможет быстрее развивать необходимую скорость и, как следствие, стать более безопасной на современных дорогах.

#россия #автомобили #промышленность #уаз #«буханка» #уаз сгр
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