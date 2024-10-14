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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли ракетный удар по очередному судну с западными боеприпасами в порту Одессы
Выбора у ВСУ особо-то и нет: либо рисковать, либо сворачивать сопротивление полностью.

У Украины, если разобраться по совести, не так уж много вариантов получения западной военной «помощи»: либо железными дорогами в своеобразные «хабы», откуда потом военная техника и боеприпасы развозятся фурами (причём нередко под брендом «Новой почты»), либо по морю транзитом из одной из имеющих выход к Чёрному морю стран-членов НАТО и ЕС.

Несмотря на то, что ВС РФ методично выбивали портовую инфраструктуру Украины, суда, гружённые боеприпасами, продолжают швартоваться у соответствующих пристаней. Впрочем, последние пару недель ВС РФ нарастили усилия и на данном направлении, и нанесли уже несколько ударов по различным причалившим для разгрузки судам с западными боеприпасами и вооружением в портах как самой Одессы, так и Одесской области.

Сегодня не исключение: как передают украинские тематические группы в социальных сетях, российские ракетные войска нанесли по меньшей мере три удара по судам NS Moon и Optima под флагами Белиза и Палау соответственно.

Почему ВСУ, зная, что Одесская область на мушке у расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», продолжают использовать её в качестве разгрузочной базы для западной военной «помощи», вопрос, конечно, хороший. В данном случае несообразительность противника играет на руку ВС РФ и, как следствие, вносит свою лепту в приближение окончания данного конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия
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