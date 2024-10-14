А то есть такие умные, которые сначала машины премиального класса покупают, а потом жульничают на платных парковках и трассах.

Людей со странностями много. У кого-то любопытные предпочтения в кулинарии, кому-то нравятся определённые сериалы, а кто-то готов приобретать автомобиль, являющийся крупным вложением денежных средств, чтобы затем экономить то на бензине, то на платных парковках, то на штрафах за превышение скорости. Кто-то просто не хочет оплачивать парковку в центре города, и избегает начисления суммы к оплате посредством приклеивания кусочков бумаги к государственному регистрационному знаку (ГРЗ, госномер, «номера»), в редких же запущенных случаях умельцы устанавливают специальные механизмы, которые считывают с навигаторов информацию о расположенных впереди камерах, и опускают на госномера «шторки», скрывающие от электронных «глаз» заветное сочетание букв и цифр.

Как вы понимаете, делать так нельзя, но если раньше серьёзное наказание за намеренное сокрытие госномеров на автомобиле, по сути, отсутствовало, то с сегодняшнего дня подобные хитрецы могут попасть под лишение прав на срок до полутора лет. Соответствующий закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров, был подписан сегодня президентом России.

«Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить и скрыть, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — гласит новая текстовка закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Следует помнить, что соблюдение правил дорожного движения важно не только для собственной безопасности, но и для безопасности окружающих участников движения. Поэтому товарищей, которые вечно куда-то спешат, и при этом избегают штрафов за превышение скорости, необходимо наказывать в обязательном порядке.