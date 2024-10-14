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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России ужесточили наказание за сокрытие госномеров: можно лишиться прав на срок до 1,5 лет
А то есть такие умные, которые сначала машины премиального класса покупают, а потом жульничают на платных парковках и трассах.

Людей со странностями много. У кого-то любопытные предпочтения в кулинарии, кому-то нравятся определённые сериалы, а кто-то готов приобретать автомобиль, являющийся крупным вложением денежных средств, чтобы затем экономить то на бензине, то на платных парковках, то на штрафах за превышение скорости. Кто-то просто не хочет оплачивать парковку в центре города, и избегает начисления суммы к оплате посредством приклеивания кусочков бумаги к государственному регистрационному знаку (ГРЗ, госномер, «номера»), в редких же запущенных случаях умельцы устанавливают специальные механизмы, которые считывают с навигаторов информацию о расположенных впереди камерах, и опускают на госномера «шторки», скрывающие от электронных «глаз» заветное сочетание букв и цифр.

Как вы понимаете, делать так нельзя, но если раньше серьёзное наказание за намеренное сокрытие госномеров на автомобиле, по сути, отсутствовало, то с сегодняшнего дня подобные хитрецы могут попасть под лишение прав на срок до полутора лет. Соответствующий закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров, был подписан сегодня президентом России.

«Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить и скрыть, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — гласит новая текстовка закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Следует помнить, что соблюдение правил дорожного движения важно не только для собственной безопасности, но и для безопасности окружающих участников движения. Поэтому товарищей, которые вечно куда-то спешат, и при этом избегают штрафов за превышение скорости, необходимо наказывать в обязательном порядке.

#россия #политика #автомобили
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Nvidia&Intel Hater
16:29
нет конч .я сделал плавным стриминг тестур .ибо там мудаки всю память сразу забивали.не качество уюбирал .качество у меня по сравнению с твоим гавном -просто небо и земля.и фейки у тебя -мыло кончено ...
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Fergus
16:28
Так ты ещё и модифицировал что то для своих фейкотестов, всё ясно с тобой
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FelsheR-RU
16:26
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Nvidia&Intel Hater
16:26
Вот xess ультра производительность а ты с своим огрызком в ж иди.не забывай что там картf тестилась на дно частоте у блохера + доработанный engine.Мне разгон сразу дал 6 фпс с 2525 до 2780,а там 2300 ...
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FelsheR-RU
16:26
Что удивительно, он видимо ЭТО читал, раз в статье ориентируется.))
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eastSiR
16:23
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DANYNAFIG
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ты совсем дурак ?? еще раз -включи ультра производительность и посмотри.и да -клнч ты обоссаный .я модифицировал engine.там у меня во первых стриминг идет по мере загрузки тестур а не как сразу в памя...
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Fergus
16:14
Ну как у тебя и будет. Ну всё логично, у блогера 40 фпс, у тебя с Ксесс ультрапроизводительность 62
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
Александр
16:14
Но контрольный взрыв всё равно прозвучал.)))
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