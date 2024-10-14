В этом весь ЕС: доказательства не нужны, достаточно просто сплетен, и будут вводить рестрикции.

Казалось бы, политика введение рестрикций («санкций») направо и налево, приведшая к резкому снижению уровня жизни в самих западных странах, уже должна была отвадить их от её проведения. Но нет: по всей видимости, горбатого исправит только сами знаете что, поскольку сегодня Евросоюз утвердил новые рестрикции против Ирана под предлогом его якобы военного сотрудничества с Россией.

Согласно комментарию представителя Евросоюза, Иран якобы передаёт России ракеты и беспилотники, поэтому ЕС вводит дополнительные ограничительные меры против семи физических и семи юридических лиц.

Следует помнить, что Иран и Россия официально опровергали факт поставок иранских вооружений для нужд российских вооружённых сил. В этом нет никакой нужды, потому что Россия и сама себя способна обеспечить сверх необходимого.

В очередной раз отметим политику двойных стандартов коллективного Запада: ему усилиями пятидесяти государств оказывать поддержку Украине в текущем конфликте, тем самым затягивая его и приводя к дополнительным жертвам и разрушениям, не неся за это никакой ответственности, можно, а вот другим оказывать поддержку России почему-то нельзя. Здесь что бы то ни было обсуждать уже совершенно бессмысленно, поскольку данный театр абсурда очевиден и всем давно набил оскомину. Хотелось бы просто верить, что те западные «деятели», которые не только развязали этот конфликт, но и всячески — подкупом, шантажом, рассказыванием сказок и прочими способами — затягивают его разрешение и препятствуют политико-дипломатическому урегулированию, обязательно понесут наказание в соответствии с международным трибуналом по расследованию украинского кризиса.