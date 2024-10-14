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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев назвал полностью бесполезными переговоры с США на тему сокращения ядерных вооружений
Сначала прекратите финансировать антироссийские режимы в Европе и распустите НАТО, потом можно будет о чём-то говорить.

Несмотря на то, что президентские выборы в Соединённых Штатах — это не более чем шоу, и от смены кандидатов, если только среди них нет действительно сильных личностей, способных осадить лоббистов и продавливать необходимые и правильные решения, ничего не меняется. Это показала история США примерно с 1960-х, когда президенты меняются даже вместе со сменой политических партий, но на внешнюю политику Вашингтона это никак не влияло.

Тем не менее, шоу должно продолжаться, и в его рамках действующий президент США Джо Байден, выражая поддержку кандидату от Демократической партии и действующей вице-президенту США Камале Харрис, заявил, что готов обсуждать вопросы сокращения ядерных вооружений с ключевыми ядерными державами, являющимися по совместительству геополитическими оппонентами Соединённых Штатов.

Зачем Байден и команда это делают, догадаться несложно: мы сейчас как никогда со времён Карибского кризиса близки к ядерной аннигиляции как минимум всего северного полушария Земли, и данная перспектива пока ещё сытых жителей коллективного Запада отнюдь не привлекает, поэтому тот, кто сможет избавить мир от данной угрозы, будет при жизни назван героем. Трудно сказать, всерьёз ли в Вашингтоне рассматривают такой сценарий, да и это не главное. Главное — что в Москве на этот счёт был дан ответ от весьма высокого чиновника: зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, перед нами очередное американское хамство, когда США, по сути, ведут с Россией «полноценную (а отнюдь не гибридную) войну», при этом открыто заявляя о цели использования Украины в качестве орудия нанесения РФ стратегического поражения, и одновременно со всем этим призывают к ядерному разоружению. Как справедливо отметил зампред Совбеза, пользы от таких переговоров для России не больше, чем от мирных переговоров с Гитлером в 1945 году. Проще говоря, по мнению Медведева, исход текущего противостояния предрешён, и идти на уступки, тем более односторонние, перед Вашингтоном Москва больше не намерена.

Необходимо понимать, что ядерное оружие было, есть и будет гарантом неучастия великих держав в прямых вооружённых конфликтах друг с другом. Да, объединённый Запад сейчас использует для этого Украину, прекрасно понимая, что применять ядерное оружие по территории, которая России не просто близка, а является её исторической, Москва не станет. С другими государствами всё будет сильно иначе.

Что же до переговоров, то бытует вполне справедливое мнение, согласно которому, США сначала должны полностью распустить Североатлантический альянс, тем самым сняв угрозу с России, и лишь после этого можно будет о чём-то переговариваться. Вообще, именно такое условие, вкупе с отменой всех незаконных рестрикций («санкций») и выплат компенсаций за их введение плюс репараций за нанесённый ВСУ ущерб России западным оружием, необходимо поставить перед Западом в качестве условия политико-дипломатического урегулирования и дальнейшего мирного сосуществования. Ни Россия, ни Европа, ни США в обозримой перспективе никуда не денутся, поэтому уживаться придётся, выработав соответствующие правила.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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