А если подумать? Выбор-то есть, но он невелик: ядерная аннигиляция или признание своего поражения в конфронтации с Россией. Не надо было влезать не в своё дело, не было бы такой жёсткой «вилки».

Как вы прекрасно знаете, страны коллективного Запада позволили себе влезть в чужой конфликт на стороне, перед которой у него нет никаких обязательств ни союзнического, ни договорного, ни даже устного характера. Цель — ослабление России, и этого в Пентагоне с самого начала вмешательства Запада в российскую специальную военную операцию по принуждению Украины к миру и нейтралитету, собственно, и не скрывали. Теперь же, когда исход данного конфликта очевиден, и он коллективному Западу крайне не нравится, ведь вся выстроенная после Холодной войны система пойдёт прахом, в западных столицах начинается нескрываемая паника.

А паника — это плохой советчик, поскольку заставляет действовать эмоционально, не отдавая себе отчёт в последствиях принимаемых в таком состоянии решений. Вот и глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, досиживающий на этой должности последние полтора месяца, заявил, что у Евросоюза, видите ли, нет другого выходе кроме наращивания военной «помощи» Украине.

Своё мнение Боррель подкрепил тем неоспоримым фактом, что ситуация на поле боя для Украины ухудшается даже не с каждым днём, а с каждым часом, и времени на обсуждение у Запада, дескать, нет.

На самом деле, конечно же, иной выход и у ЕС, и у США, и у Запада в целом имеется. Он крайне простой: признать, что реальность в феврале 2022 года изменилась, и что с мнением России придётся считаться, нравится это кому-то или нет. Также придётся осознать тот факт, что РФ имеет право на собственную безопасность, а также имеет полное право осуществлять действия военно-технического характера для её (безопасности) сохранения. Боррель же и ему подобные неоконсервативные «элементы» в западном истеблишменте продолжают мыслить категориями 1990-х, забыв, что на дворе уже давно 2020-е с полностью изменившимся геополитическим ландшафтом.

Напомним, что Россия совершенно справедливо винит и в провоцировании, и в затягивании украинского кризиса именно коллективный Запад. Сначала он не захотел решать вопрос мирно, приняв российское предложение о новой архитектуре европейской безопасности в декабре 2021 года, затем стал оказывать Киеву беспрецедентную по своим масштабам политическую, экономическую, информационную и военную поддержку. И добился этим лишь ухудшения собственного положения и крайне трагической судьбы для Украины.