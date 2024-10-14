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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода и снизить тарифы
Оператор связи регулярно становится объектом расследований.

Несмотря на то, что в России действует серьёзная конкуренция в среде операторов сотовой связи, реальность такова, что некоторые из них позволяют себе откровенно наглеть, необоснованно повышая тарифы на услуги связи, вводя двойное обложение по отдельным видам услуг связи и занимаясь прочей деятельностью, ущемляющей интересы пользователей и выливающейся в незаконное обогащение операторов.

Регулярно в новостных сводках всплывает оператор МТС, и сегодня не исключение, а наоборот — следствие сомнительных действий со стороны руководства данного оператора. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сегодня сообщила о том, что обязала МТС перечислить в федеральный бюджет 3 (три) миллиарда рублей незаконно полученного дохода.

Как поясняет ФАС, решение ведомства связано с неоправданным повышением оператором связи в апреле и мае текущего года стоимости услуг в среднем на 8 %, затронувшим более 30 миллионов абонентов. Согласно подсчётам антимонопольщиков, а нам оснований не доверять им нет, экономически данное повышение не было обоснованным: по крайней мере, МТС не убедила ФАС в обратном. Вместе с тем МТС обязали снизить тарифы.

Ведомство уточняет, что мера изъятия незаконно полученного от необоснованного повышения тарифов дохода в пользу государства является беспрецедентной: прежде действия такого характера никогда не предпринимались.

Отметим, что операторы связи, которых обвиняют в необоснованном повышении цен на свои услуги, аргументируют эти самые повышения тем, что возрастает закупочная стоимость оборудования. Почему это должно перекладываться на плечи абонентов, а не вычитаться из сверхприбылей, впрочем, операторы внятно объяснить ФАС не могут. Что, безусловно, позитивное явление.

#россия #связь #мобильная связь #мтс #сотовая связь
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