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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bild: Германия перестанет передавать Украине тяжёлую военную технику
Дело не в том, что в немецком политическом руководстве случилось прозрение. Нет. Просто техника — всё, кончается.

Германия очень долго гордилась тем фактом, что является второй после США страной по объёму переданной Украине военной помощи с целью оказания вооружённого сопротивления российской специальной военной операции. Мы сейчас не будем рассуждать на тему гуманности использования Западом Украины в качестве антироссийского тарана с заведомо очевидным исходом, особенно, учитывая тот неоспоримый факт, что у Запада перед Украиной нет никаких обязательств никакого рода, а просто отметим, что реальность потихоньку «добивает» до сознания этих деятелей.

Так, немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в немецком руководстве утверждает, что Германия впредь отказывается передавать Украине тяжёлую военную технику. Речь, в частности, идёт о боевых машинах пехоты, артиллерийских установках, танках и прочей бронетехнике.

Вместе с тем, добавляет Bild, в Берлине сохраняют приверженность к нераспространению крылатых ракет Taurus. Напоминаем, что киевское политическое руководство давно хочет получить Taurus, но проблема заключается в том, что вводить в них полётные задания могут только непосредственно немецкие специалисты, что будет означать прямое включение Германии в боевые действия на стороне Украины. Со всеми вытекающими из этого для Германии последствиями в виде совсем неиллюзорной возможности нанесения ВС РФ массированных ракетных ударов по предприятиям немецкого военно-промышленного комплекса. И звать на помощь НАТО (читать — США) будет не только поздно, но и совершенно бессмысленно.

Как уже отмечало неоднократно российское политическое руководство, если Запад действительно заботится об Украине и желает для неё политико-дипломатического урегулирования, то он должен немедленно и без всяких оговорок прекратить поставлять Киеву вооружения, которые уже затянули данный конфликт на 2,5 года без обозримой перспективы его окончания при текущих условиях.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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Западная пресса признаёт, что Европа не в состоянии обеспечить Украину необходимым ей количеством вооружений
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