Никому не кажется, что эта пластинка уже заезжена?

Президентская гонка в США, которая всё больше похожа на разборки детей младшего школьного возраста с соответствующим уровнем риторики и аргументации своих позиций, мало кем воспринимается всерьёз. В конце концов, все отдают себе отчёт в том, что кто бы ни занял кресло президента США, он всё равно будет вынужден исполнять указания лоббистов, а предвыборная риторика является исключительно сотрясанием воздуха.

Тем не менее, заниматься этим в Штатах принято, и кандидаты используют аргументы, считающиеся ими достойными внимания. В частности, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по совместительству являющийся экс-президентом США, очень любит изъясняться риторикой периода Холодной войны и пугать всех угрозой Третьей мировой войны, которая с вероятностью, близкой к абсолютной, перерастёт в ядерную.

Так, по словам Трампа, действующая администрация США ведёт себя таким образом, что создаёт очень высокую вероятность начала Третьей мировой войны в течение ближайших трёх—четырёх месяцев.

По какой причине Трамп упоминает именно три—четыре месяца, неизвестно, но, по его словам, если он станет президентом США, то сумеет урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.

Понятно, что всё это исключительно слова, поскольку урегулирование, например, украинского кризиса безоговорочно подразумевает выполнение всех без исключения требований России, включая и полное снятие всех незаконных (читать — всех) рестрикций («санкций»). Смогут ли США пойти на такой шаг, да ещё и заставить своих европейских вассалов выполнить эти условия — вопрос даже не открытый, он риторический, к сожалению. А это значит, что заявления Трампа, по большому счёту, яйца выеденного не стоят.