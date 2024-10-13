Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп вновь заявил, что текущая политика США может привести к Третьей мировой войне
Никому не кажется, что эта пластинка уже заезжена?

Президентская гонка в США, которая всё больше похожа на разборки детей младшего школьного возраста с соответствующим уровнем риторики и аргументации своих позиций, мало кем воспринимается всерьёз. В конце концов, все отдают себе отчёт в том, что кто бы ни занял кресло президента США, он всё равно будет вынужден исполнять указания лоббистов, а предвыборная риторика является исключительно сотрясанием воздуха.

Тем не менее, заниматься этим в Штатах принято, и кандидаты используют аргументы, считающиеся ими достойными внимания. В частности, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по совместительству являющийся экс-президентом США, очень любит изъясняться риторикой периода Холодной войны и пугать всех угрозой Третьей мировой войны, которая с вероятностью, близкой к абсолютной, перерастёт в ядерную.

Так, по словам Трампа, действующая администрация США ведёт себя таким образом, что создаёт очень высокую вероятность начала Третьей мировой войны в течение ближайших трёх—четырёх месяцев.

По какой причине Трамп упоминает именно три—четыре месяца, неизвестно, но, по его словам, если он станет президентом США, то сумеет урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.

Понятно, что всё это исключительно слова, поскольку урегулирование, например, украинского кризиса безоговорочно подразумевает выполнение всех без исключения требований России, включая и полное снятие всех незаконных (читать — всех) рестрикций («санкций»). Смогут ли США пойти на такой шаг, да ещё и заставить своих европейских вассалов выполнить эти условия — вопрос даже не открытый, он риторический, к сожалению. А это значит, что заявления Трампа, по большому счёту, яйца выеденного не стоят.

#сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Экс-премьер Британии Борис Джонсон не стал брать на себя ответственность за срыв переговоров РФ и Украины весной 2022 года
В Киеве заявили, что представители России могут принять участие во втором «саммите мира» по Украине
Медведев посоветовал агрессивному польскому генералу помнить про многочисленные разделы Польши и «не будить зверя»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
96
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
12
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
19
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
55
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
8
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
1
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
10

Сейчас обсуждают

beltar
15:29
А когда оно у AMD было это преимущество? Они каждое поколение годик доводят за счет пользователей.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
beltar
15:27
Ну узнала и узнала, дальше-то что? Будут процы больше производительности в Вт давать. А что у AMD процы на 95 Вт башней за 1500 р. не охладить ниже 80 гр. так это вопросы к AMD и их "замечательной" 70...
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Мамука Шешашвили
15:26
Примерно такой же гибрид будет, если тебя со свиньёй скрестить.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Андрей Трубников
15:22
Почему ты считаешь что тебе кто-то чем-то обязан? Сам почини себе.
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Андрей Трубников
15:15
Держу в курсе. Windows 11 вышла в 2021 году. Это уже не сырой продукт. Я вот с релиза Windows 11 в 2021 году работаю на Windows 11- всё отлично пашет. StartAllback поставил и норм- не хуже windows 10....
После установки Windows 11 24H2 может исчезнуть курсор, но решение проблемы уже есть
Игорь Гурьянов
15:13
Верно не одним проуом жив ПК, но вот если собирать с нуля то да. Вобщем 5600х это проц для тех кто завис на 1000-2000 серии, если имеется 3700х и выше то смысла покупать 5600х нету, я сравнивал с 3600...
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Андрей Трубников
15:12
Windows 10 тоже не идеальна- встречаются баги. Вообще идеала не существует. Нигде. Обновления существуют ради того, чтобы работать на актуальной системе. Логично же. И да. У Windows 11 лучше контроль...
После установки Windows 11 24H2 может исчезнуть курсор, но решение проблемы уже есть
Vorvort
15:07
Никак не отойдешь от анальной дефлорации Хуангом? 😅
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
Vorvort
15:05
Обычное лекарство зелёного хейтера и его кресло.
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
ЧatoБoт
15:03
Тут инсайдеры шепнули, что у этих лiтаков и движки отсутствуют. И придётся каклолетунам вот так барражировать:
MW: Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, имеют ограниченный потенциал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем