И что их (разделов), если потребуется, станет ещё больше.

История Польши последних нескольких веков — это история постоянных унижений польского достоинства. В результате не особо адекватной политики Варшавы страна была несколько раз разделена, после чего исчезла с политической карты мира, затем была восстановлена после Первой мировой войны, затем снова исчезла в рамках Второй мировой войны, потом вновь восстановлена, попала в советскую сферу влияния, и по сей день не имеет никакого реального суверенитета, находясь в составе ЕС, НАТО и вращаясь по орбите Соединённых Штатов.

Тем не менее, исторические амбиции из польского политического класса искоренить не удалось, поэтому он продолжает воображать Польшу некой великой державой, способной при необходимости дать сдачи даже тому, кто в тысячи раз сильнее её по общему потенциалу. В частности, на днях оскандалился экс-начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак, который заявил, что если Россия начнёт «агрессию» в отношении Запада, то Польша сможет нанести удар по Санкт-Петербургу.

Мы не берёмся судить, каким образом Польша гипотетически намеревается это сделать, учитывая, что удар возмездия в этом случае полетит опустошительный и очень быстрый, но, как вы понимаете, болтать — это не мешки ворочать. И чтобы польские военачальники это осознавали, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порекомендовал им помнить свою историю, в частности, историю многочисленных разделов, и «не будить зверя».

Понятно, что Медведев намекает на то, что если возникнет такая реальная необходимость, то Польша опомниться не успеет, как в два счёта будет разделена опять, и никакой Североатлантический альянс на помощь не придёт. Вообще, постоянно прикрываться пятой статьёй Устава НАТО, которая гласит лишь о том, что в случае агрессии против члена альянса другие его участники начнут принимать решение об ответных действиях, крайне наивно и недальновидно. Впрочем, недальновидность и инфантилизм — это отличительные черты современных западных политических и военно-политических функционеров, и это крайне опасно по той простой причине, что взрослым крайне сложно о чём-то договариваться с детьми по причине разного понимания мира и совершенно разного жизненного опыта.