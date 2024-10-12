Примут. Только место проведения будет называть Москва, и условия мира тоже будет озвучивать Москва.

Мы уже не раз говорили, что политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса нужно в первую и последнюю очередь нужно самой Украине. Несмотря на то, что дело обстоит именно так, официальный Киев всячески упирается, говорить с Москвой не хочет и продолжает жить в многочисленных иллюзиях.

Впрочем, иллюзии можно строить только в том случае, если под них можно подстроить ситуацию на поле боя. Когда такой возможности нет, а сейчас именно та ситуация, приходится снимать розовые очки и смотреть на мир без приятного фильтра и видеть его таким, какой он есть. Не берёмся судить, сняли ли представители киевского политического руководства наконец-то розовые очки, но сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого (небезосновательно) называют серым кардиналом Украины, заявил, что представители России могут принять участие во втором «саммите мир» по Украине.

Когда журналист поинтересовалась у Ермака, не будет ли это противоречить принятому закону о запрете переговоров с Россией, тот уточнил, что запрет действует на переговоры не с Россией, а конкретно с президентом Владимиром Путиным.

Здесь, собственно, необходимо понимать, что Путин в переговорах участвовать-то и не станет: подписывать соглашения будут переговорные делегации, а главы государств могут данный факт просто подтвердить. Отметим, что условия России для прекращения текущего конфликта были озвучены: это полная и безоговорочная демилитаризация Украины, её денацификация, нейтрализация, международное всеобщее признание новых территориальных реалий по состоянию на конец 2022 года (это план минимум). От Запада же будет потребовано снятие всех незаконных (читать — всех вообще) рестрикций («санкций»), а также будет справедливо истребовать компенсации за ущерб, причинённый российской экономике этими рестрикциями, и репарации за ущерб, нанесённый ВСУ западным вооружением. Никто ведь не заставлял Запад «впрягаться» в данный кризис, а это значит, что решение было принято осознанно. И риски понимались тоже осознанно. Значит, придётся отвечать. В том числе и в рамках международного трибунала по преступлениям против мира и человечности, коими легко можно назвать поставки Украине вооружений и шантаж киевского политического руководства на отказ от переговоров.