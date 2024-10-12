Ответственность-то, конечно, можно и не брать. Её всё равно потом уполномоченные международным трибуналом люди наложат.

Современные западные политические функционеры (потому что деятелями их называть — слишком много чести) очень любят набедокурить, а потом покинуть свои должности, чтобы потом ни за что не отвечать. Честно говоря, непонятно, на каком основании у них такая святая вера в свою неприкосновенность, и что рука справедливого правосудия до них не дотянется, но такая вера, безусловно, есть. Так, например, экс-премьер Британии Борис Джонсон, который официально был описан украинской стороной как лицо, единолично сорвавшее переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, в ходе которых конфликт был бы исчерпан, и Украина как государство на сегодняшний день не была бы уничтожена, ответственность за содеянное не признал.

По словам Джонсона, которые он изложил в своих свежих мемуарах, украинцы якобы «и так не пошли бы на условия Путина», тем самым ответственность за срыв переговоров он на себя не берёт.

Напомним, что вину на Джонсона возложили сами украинцы: глава украинской переговорной делегации весной 2022 года Давид Арахамия в ноябре 2023 года заявил, что именно тогдашний премьер Британии приехал в Киев и стал отговаривать политическое руководство от переговоров и принятия условий Москвы.

Вообще, по итогу этого конфликта, а чем он закончится, всем уже более или менее понятно, России необходимо будет созвать международный трибунал по преступлениям во время вооружённого конфликта, и судить в его рамках всех, кто помешали мирному урегулированию, подначивая Киев либо шантажом, либо поставками вооружений, либо угрозами, и иными способами. Каждого причастного к срыву переговоров следует судить за преступления против мира и преступления против человечности. И спастись, написав в мемуарчиках обратное, не получится.