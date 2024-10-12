Удары сейчас больше носят добивающий характер.

Как мы уже отмечали неоднократно, сейчас российское политическое руководство находится перед дилеммой, которая, по-хорошему, таковой быть не должна: сохранять Украине хоть какое-то энергоснабжение, но при этом терпеть перманентные удары беспилотниками по общепризнанной территории России (в сути — террористические акты), либо оставлять украинское мирное население без света и тепла, но обезопасив своё собственное население от ударов.

Какой из двух плохих вариантов надо выбрать, предельно очевидно, и вот, вооружённые силы России стали наносить систематические точечные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Массированные и групповые удары по объектам генерации уже не наносятся, и это вызывает большие вопросы, учитывая, что таких объектов на Украине ещё предостаточно, но вот повреждения подстанциям и прочим объектам, относящимся к классу энергетических, осуществляются. За последние сутки было нанесено несколько таких ударов, о чём сообщило Минобороны России.

Согласно комментарию российского оборонного ведомства, данные задачи выполнялись ракетными войсками, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерийскими расчётами. Помимо ударов по энергетике огневое поражение наносилось также скоплениям личного состава ВСУ и военной техники. Всего за сутки были нанесены многочисленные удары по 146 подконтрольным ВСУ районам.

Необходимо понимать, что производство беспилотников на Украине является рассредоточенным и, по сути, кустарным: дроны собирают в подвалах больниц, школ и даже жилых зданий, свидетельств чему предостаточно. Поэтому единственный гуманный способ лишить Киев потенциала по производству дронов — это максимально обесточить страну. К сожалению, по-хорошему киевское политическое руководство не хочет, и винить во всём происходящем граждане Украины должны его и только его.