В яблочко. Лучше и не скажешь, как ни странно.

В чём заключается так называемый план победы исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского? Конечно, искать логику в том, что исходит из Киева, дело заведомо неблагодарное, но если кратко, то Зеленский хочет немедленного принятия Украины в НАТО, а также разрешения на нанесение дальнобойных ударов западным ракетным вооружением вглубь территории России.

Понятно, что даже если эти условия будут реализованы, то это не приблизит «победу» Украины, а лишь спровоцирует применение Россией последнего аргумента. И вот, по всей видимости, тот факт, что российское политическое руководство не шутит, начали осознавать как минимум в американской прессе. Так, телеканал Fox News назвал «план победы» Зеленского «безвыигрышной авантюрой», и даже назвал пять причин, по которым это так.

Во-первых, пишут журналисты Fox News, в этом «плане» отсутствует внятное определение того, что такое «победа» с точки зрения Киева. По сути, Зеленский лишь пересказывает свои всем набившие оскомину «хотелки» ещё от самого начала этого конфликта. Во-вторых, вступление Украины в НАТО — это не просто красная линия, это горящая ослепительно ярким красным светом линия для России, и если кто-то забыл, то специальная военная операция началась как реакция на всё усиливающееся военное освоение территории Украины Североатлантическим альянсом (преимущественно США).

В-третьих, отмечает Fox News, киевское политическое руководство упорно не обращает внимание на реальное положение дел в зоне конфликта, что Россия объективно одерживает в нём победу, а ВСУ продолжают отступать. В-четвёртых и в-пятых, потенциалы несопоставимы: у России больше всех видов ресурсов и на порядки более мощная экономика.

От себя ещё добавим, что спасти для Украины ситуацию не смогло и беспрецедентное вмешательство всего коллективного Запада, отгружавшего Киеву бесчисленное количество вооружений и боеприпасов. По сути, помимо Украины сейчас оказался демилитаризован и сам Запад, и не вполне понятно, с какой стати Россия должна идти на какие бы то ни было уступки. Ровно наоборот: условия окончания этого конфликта будут для Запада (про Украину даже не говорим) максимально жёсткими: без обсуждения колоссальных репараций за нанесённый Украиной ущерб России западным оружием, даже и приступать к переговорам не стоит. В конце концов, никто не заставлял Запад идти ва-банк: это было его осознанное решение, и риски были известны (по крайней мере, должны были быть известны).