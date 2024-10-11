Денег захочешь, и не такое и не тому продашь. А Германии в её нынешнем состоянии деньги не повредят.

Отечественные патриоты с турбонагнетателями очень сильно недовольны тем фактом, что Россия окольными путями продолжает поставлять в страны коллективного Запада свои ресурсы, в том числе незаменимые. Чего эти «товарищи» не замечают (безусловно, намеренно), что в обход всех незаконных рестрикций работа и торговля ведётся и в обратную сторону. Так, например, сегодня немецкая телекомпания SWR разузнала, что только за 2023 год Германия продала России порядка трёхсот станков, которые, помимо всего прочего, можно использовать и в оборонно-промышленной сфере.

Как уточняется, речь идёт о самых разнообразных станках: от токарных и фрезерных с числовым программным управлением, до сгибающих, режущих и сваривающих листы металла. В зависимости от желания заказчика данное оборудование может также использоваться в гражданском машиностроении.

SWR продолжает, что немецкие станки в основном идут в Россию окольными путями через Турцию. Всего речь идёт об оборудовании тридцати немецких компаний, включая Heller, Vollmer, Fein GmbH и Walter Maschinenbau. Все производители при этом отрицают, что осуществляют поставки своего оборудования в Россию, прикидываясь «шлангами», дескать, не понимают, как так вышло.

Необходимо понимать, что для Германии российский рынок был одним из важнейших, и все, кто могут, выкручиваются и стараются сохранить своё присутствие. Громче всех же кричат те, кто на российском рынке не присутствовали и присутствовать не собираются.