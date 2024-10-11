В данном контексте имеются в виду ракеты Storm Shadow. У британского премьера внезапно прорезалась логика.

Одним из пунктов так называемого плана «победы» исполняющего обязанности вследствие утраты легитимности по причине отмены выборов президента Украины Владимира Зеленского является разрешение Западом на применение своего дальнобойного ракетного вооружения вглубь территории России. Российское политическое руководство уже объявило о том, что принятие Западом такого решения будет означать прямую войну западных стран с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями: потому что наводить и запускать ракеты такого класса можно только при прямом участии их производителей.

По всей видимости, терять пока ещё сладкую жизнь на Западе не готовы, поэтому несмотря на бесконечные турне Зеленского по своим столицам с выпрашиванием денег и оружия продолжают стоять на своём: ударам западным оружием вглубь России не быть.

Более того, сегодня, как передаёт издание The Daily Telegraph, премьер-министр Британии Кир Стармер на встрече с Зеленским прямым текстом ему заявил, что удары (в данном случае британскими ракетами Storm Shadow) вглубь территории России «не выиграют вам [украинцам] войну». Проще говоря, Стармер недвусмысленно намекнул Зеленскому на то, что Запад не желает рисковать своим существованием ради того, чтобы порадовать киевское политическое руководство, которое всё равно этими действиями не добьётся никакого перелома в конфликте.

К чему всё идёт в плане украинского кризиса, уже давно предельно понятно, вопрос только во времени. Условия окончания данного кризиса Россией озвучены, и нужно как можно скорее наконец-то осознать тот факт, что лучших для Украины условий не будет в принципе. Зато до ещё более тяжёлых можно очень неиллюзорно допрыгаться-доездиться.