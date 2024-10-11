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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Грузия заявила, что не будет выполнять требования Запада присоединиться к санкционному давлению на Россию
Действующее политическое руководство в Тбилиси прекрасно понимает, что это не Грузия нужна России, а Россия — Грузии.

С самого начала российской специальной военной операции на Украине Грузия предусмотрительно заняла поистине нейтральную позицию и следует политике невмешательства. За это коллективный Запад, который совсем недавно при правлении Михаила Саакашвили был готов бросить Грузию в жернова конфликта с Россией, современное грузинское политическое руководство сильно недолюбливает и всячески старается устроить ему местную версию «майдана», требуя, чтобы Тбилиси ввёл против РФ рестрикции (расхожее название — «санкции»).

Грузия сопротивляется и, по всей видимости, её позиция по данному вопросу принципиальная, поскольку сегодня официальный Тбилиси в очередной раз повторил, что не будет присоединяться к западным санкциям против России; между прочим, незаконным, нелегитимным и беспричинным.

Логика этого решения весьма простая: вот введёт, допустим, Грузия рестрикции против России. Кто от этого больше пострадает? Россия, если что, после всего, что на неё свалилось, этого воздействия даже не заметит, не то что не почувствует. Кроме того, Тбилиси прекрасно видит, что натворил коллективный Запад и в особенности Евросоюз, который ввёл незаконные антироссийские рестрикции лишь для того, чтобы в конечном счёте самому от них в первую очередь и пострадать.

Тем временем на Западе инфантильные политические деятели всё никак не могут успокоиться и осознать тот факт, что времена изменились, а вместе с ними нужно менять и свою внешнюю политику. Пока что в США и ЕС продолжают мыслить выдуманными категориями, будто на дворе до сих пор благословенные для них 1990-е. Опасная игра, которая очень трагично закончиться.

#россия #политика #санкции #грузия
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