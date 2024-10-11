Необучаемые люди. Просто необучаемые. А как насчёт ввести санкции против самих себя за поставки оружия Украине?

Чтобы убедиться в том, что в коллективно-западном политическом руководстве заседают люди, плохо установившие связь с реальностью, достаточно почитать новости от говорящих голов Евросоюза. Так, сегодня представитель ЕС в комментарии для прессы заявил, что Евросоюз намерен расширить и усилить «санкции» (правильный термин — рестрикции, ограничения) против Ирана. Причина — он якобы поставляет России баллистические ракеты, которые та применяет в рамках конфликта на Украине.

Как вы понимаете, здесь возникает сразу несколько логических конфликтов. Во-первых, никаких фактов поставок Ираном ракет России не зафиксировано: они России просто-напросто не нужны, у неё своих собственных баллистических ракет столько, что частота их применения постоянно увеличивается. Во-вторых, страны имеют право оказывать России поддержку точно так же, как коллективный Запад оказывает поддержку Украине.

На всякий случай напоминаем, что текущий кризис затянулся до сих пор исключительно из-за беспрецедентного вписывания коллективного Запада в этот конфликт на стороне Украины. И что-то мы не видим никакого наложения рестрикций Запада на самих себя за поставки вооружений одному из участников конфликта. Понятно, что перед нами классическое «это другое», но проблема для Запада в том, что никому его мнение уже давно не интересно.

Россия уже неоднократно упоминала, что условие окончания боевых действий — это прекращение поставок вооружений ВСУ. Но там не понимают, не слушают и не слышат. А это значит, что цели специальной военной операции продолжат достигаться силовым путём. К сожалению, коллективный Запад решил пустить Украину в расход ради своих интересов, а та и рада, считая, будто сопротивляется за свои интересы.