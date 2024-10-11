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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия с партнёрами намерена до конца года предоставить Украине военную помощь на 1,4 млрд евро
Что-то герр Шольц так ничего и не понял, похоже. А вероятнее, просто приказали те, в чью пользу Германия лишила себя суверенитета.

К личности канцлера Германии Олафа Шольца можно относиться сильно по-разному, но факт остаётся фактом: он вертелся и продолжает вертеться, как уж на сковородке, принимая во внимание ту действительность, в которой Германия полностью лишена государственного суверенитета и, как следствие, права принимать самостоятельные политические решения. С одной стороны, Шольц прекрасно понимает, что затягивание конфликта на Украине никак не изменяет вектора его движения, и приводит лишь к демилитаризации Европы в частности и НАТО в целом, а с другой стороны, не может пойти против коллективно-западной воли.

По этой причине возникает такая, казалось бы, парадоксальная и, мы бы даже сказали, весьма биполярная ситуация, когда Шольц о необходимости дипломатического урегулирования текущего кризиса говорит, и при этом параллельно объявляет о выделении Киеву военной помощи на большие деньги.

Так, сегодня канцлер ФРГ заявил, что до конца года Германия предоставит Украине военную помощь на 600 миллионов евро, в состав которой войдут средства противовоздушной обороны. Ещё 800 миллионов евро военной помощи Киеву окажут «партнёры» Берлина.

В очередной раз следует напомнить, что накачивание Украины оружием не усиливает её переговорную позицию по отношению к России, а ровно наоборот. Лучшая переговорная позиция у Киева была в 2015 году, когда он добровольно брал на себя обязательство исполнять Минские соглашения. Всё, что было дальше — это история, и на сегодняшний день политико-дипломатическое урегулирование данного конфликта будет выглядеть как «Стамбул+»: Киев признаёт навсегда утрату пяти регионов, проводит полную демилитаризацию и денацификацию, навсегда и без всяких разговоров забывает про членство в НАТО, а также восстанавливает в стране конституционный строй. Последнее, кстати, подразумевает, что тех, кто с украинской стороны отказывались от мира, должен ждать суд за преступления против мира и человечности. А кто говорил, что оказание сопротивления принуждению к миру обойдётся без последствий для тех, кто это сопротивление оказывал?

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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