Сама подводная лодка дизель-электрическая. Автономность такого корабля невелика, но и у таких подлодок есть предназначение. Иначе бы их не производили.

Верфей в России не так много, как должно быть, учитывая масштабы государства и объём его глобальных интересов вкупе с необходимостью перманентного присутствия в мировом океане, поэтому для нужд всех флотов, входящих в состав ВМФ России, надводные и подводные корабли собираются где возможно, а затем осуществляют длительный переход к месту службы.

Так, сегодня пресс-служба «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге сообщила о том, что на воду была спущена новая дизель-электрическая подводная лодка «Якутск» проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Данная подлодка является финальной в данной серии: до этого на «Адмиралтейских верфях» уже собрали и передали ВМФ России подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Магадан», «Можайск», «Уфа» и «Волхов».

Как вы понимаете, дизель-электрические подводные лодки предназначены для сравнительно недолгих походов. Автономность такого корабля ограничивается не только запасами продовольствия для большого экипажа, но и запасами топлива. В атомных подводных лодках топливо, по сути, из уравнения автономности исчезает за ненадобностью.