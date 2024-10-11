Кранов собственного производства для покрытия спроса не хватает.

Сейчас в России темпы строительства значительно превышают даже самые «жирные» советские годы: недвижимости в РФ строится больше, чем строилось во всём СССР с учётом его значительно большего населения и большей территории по сравнению с современной Россией. Причин на то несколько: во-первых, выводить нажитые непосильным трудом деньги на Запад больше невозможно, а во-вторых, закрыты и соответствующие западные рынки, поэтому вкладываться приходится, и это совершенно правильно, в собственную страну.

Что, собственно, и происходит. Темпы строительства таковы, что отечественные производители башенных кранов даже близко не справляются с нагрузкой, поэтому Россия вынуждена импортировать недостающее ей количество кранов из дружественных стран. В частности, за 2023 год в РФ было ввезено 515 башенных кранов, или на 78 % больше, чем в 2022 году. При этом, понятное дело, абсолютное большинство импортированных танков ныне являются китайскими — на их долю приходится 89,5 % всех ввезённых башенных кранов.

Ещё 6,2 % поставляет Беларусь, и 3,3 % — Турция. Оставшиеся единицы кранов приходятся на все остальные сохраняющие с Россией контакты государства, обладающие технологическими и промышленными возможностями по производству башенных кранов.

Дополнительно отметим, что речь идёт о 2023 годе. Сколько кранов было ввезено в текущем году, который уже практически на излёте, неизвестно. Ясно, впрочем, одно: собственное производство башенных кранов необходимо кратно увеличивать. Китай сегодня партнёр, завтра не очень, а краны требуются всегда, это стратегически важная отрасль.