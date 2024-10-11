Дела у России как у глобальной державы есть везде.

Одним из самых популярных военачальников в сегменте российского тематического военного общества является генерал армии Сергей Суровикин. Понять, почему это так, несложно: Суровикин за свой кратковременный статус командующего специальной военной операцией на Украине не стеснялся называть вещи своими именами, а также при нём началась так давно необходимая к тому моменту процедура лишения Украины её энергетического и, как следствие, промышленного потенциала, работающего полностью в интересах ВСУ.

С начала 2023 года Суровикин специальной военной операцией не командует, а летом 2023 года после вооружённого мятежа Евгения Пригожина из-за крепких связей с ним был отправлен выполнять задания в Африку, где у России огромное количество работы по денеоколонизации континента и очищения его от европейского, преимущественно французского, присутствия.

Генерал крайне редко появляется в кадре, и многим вполне закономерно интересна его судьба. И вот, сегодня в Сети появились фотографии, на которых запечатлён Суровикин в песочном камуфляже где-то на Чёрном континенте. Фото поделилось издание URA.ru.

Отмечается, что Суровикин находится в Африке на специальном задании. Подробностей которого, естественно, никто никому не скажет.