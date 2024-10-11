Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появилось фото генерала Суровикина на специальном задании в Африке
Дела у России как у глобальной державы есть везде.

Одним из самых популярных военачальников в сегменте российского тематического военного общества является генерал армии Сергей Суровикин. Понять, почему это так, несложно: Суровикин за свой кратковременный статус командующего специальной военной операцией на Украине не стеснялся называть вещи своими именами, а также при нём началась так давно необходимая к тому моменту процедура лишения Украины её энергетического и, как следствие, промышленного потенциала, работающего полностью в интересах ВСУ.

С начала 2023 года Суровикин специальной военной операцией не командует, а летом 2023 года после вооружённого мятежа Евгения Пригожина из-за крепких связей с ним был отправлен выполнять задания в Африку, где у России огромное количество работы по денеоколонизации континента и очищения его от европейского, преимущественно французского, присутствия.

Генерал крайне редко появляется в кадре, и многим вполне закономерно интересна его судьба. И вот, сегодня в Сети появились фотографии, на которых запечатлён Суровикин в песочном камуфляже где-то на Чёрном континенте. Фото поделилось издание URA.ru.

Отмечается, что Суровикин находится в Африке на специальном задании. Подробностей которого, естественно, никто никому не скажет.

#россия #политика
+
Написать комментарий (0)
СМИ: Около 1 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
В Петербурге спустили на воду новую многоцелевую подводную лодку «Якутск» для Тихоокеанского флота
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
15
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
2
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
9
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
6
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
5
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
65
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12

Сейчас обсуждают

Genry
16:38
"Роберт Хэллок (Robert Hallock), ныне работающий в Intel, подтвердил ресурсу PCGamesN, что новые Core 200S в играх будут примерно на 5% медленнее процессоров AMD с 3D V-Cache." - вот автор, формально...
Презентация AMD Ryzen 7 9800X3D может состояться 25 октября
Александр Сечков
16:30
Мда, материал ради срача, видимо за комменты доплачивают. Этому бублику лет 10-12 судя по тексту. Ну или совсем не заморачивается, пишет то, что тут приветствуется, заискивает с публикой.
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
PanzerK
16:30
Ну про AGP это совсем другой разговор, nVidia нормальных видеокарт под AGP сделать не смогла в принципе - я тут собираю AGP видеокарты, и из более чем десятка попавшихся мне в руки AGP видеокарт nVidi...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Eppius
16:29
Он может стоит хоть состояние Хуанга. Один хрен на торренте бесплатно можно будет забрать
Red Dead Redemption не только выйдет без улучшений графики, но и будет стоить, как новый блокбастер
Eppius
16:27
Ходят слухи что в курской в плен не берут.
СМИ: Около 1 500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области
PanzerK
16:26
Нет, это та серия которая оказалась неконкурентоспособной, а отвалами в равной степени тогда страдали все, в виду принудительного перехода на бессвинцовые припои...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
EEEEE ЯЯЯЯЯЯЯ
16:25
После первого предложения не читал. Фимозные фантазии ультрапатриотов.
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
PanzerK
16:22
С удовольствием признаю, когда прекратятся массовые вбросы... правда как бы ваше большинство не оказалось меньшинством, а меньшинства у нас нынче пропагандировать не рекомендуют... вот и я вам не сове...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Денис Андреев
16:22
Идёт Гусь на журавлиных ногах, вороньими крыльями без толку машет, лебединой шеей во все стороны крутит. Навстречу ему стадо гусей. — Га-га-га! Это что за птица?— удивились гуси. — Я Гусь! — крикну...
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
PanzerK
16:20
Собственно - добавить особо нечего. Разве что противниками Radeon'ы были года до 2007, потом стали тыквами... а вот GeForce вполне ещё могли использоваться.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем