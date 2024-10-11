Вопрос в другом: почему их там 1 500 и они не выбиты/вытеснены?

Вчера вечером ВС РФ возобновили контрнаступательные действия в Курской области с целью восстановления контроля над оккупированной ВСУ частью региона. Судя по стремительности процесса, украинское командование в очередной раз неправильно оценило обстановку и позволило себе расслабиться, тем самым «проворонив» начало процесса.

В результате российская армия не только прорезает занятые ВСУ позиции, но и, по всей видимости, берёт украинских военнослужащих в окружение. Как сообщает издание Mash, в районе села Ольговка в Курской области в окружение попали порядка полутора тысяч бойцов вооружённых сил Украины.

Помимо этого, передаёт издание со ссылкой на свои источники, за сутки контрнаступательных действий были освобождены населённые пункты Любимовка, Шептуховка, Леонидово и Михайловка. В сводки Минобороны они пока не попали по причине продолжающейся зачистки.

Необходимо понимать, что в рамках своей авантюры в Курской области ВСУ потеряли больше личного состава и военной техники, чем за прошлогоднее летне-осеннее так называемое контрнаступление (с военной точки зрения это было просто наступление, потому что никакого предварительного разгрома ВС РФ ни на одном из участков не было и в помине). Данная авантюра, хоть изначально западная пресса в слепой радости плодила хвалебные статьи, но по факту оказалась, возможно, одной из последних конвульсий киевского политического руководства в рамках текущего конфликта. За разгромом ВСУ и установлением контроля за всей Курской областью обязано последовать создание «санитарной зоны» на очень большую глубину в Сумской области. Чтобы дальше эти территории, которые (пока?) не включены в состав России, можно было использовать в качестве реального переговорного рычага.