Вот это уже большой шаг в отрасли.

Компания «Моторинвест», занимающаяся выпуском электрических и гибридных автомобилей под брендом Evolute, решила повысить уровень локализации своей продукции, начав устанавливать в неё самое главное — отечественные электродвигатели и трансмиссии. Процесс планируют начать в следующем, 2025 году. В перспективе также начнут устанавливаться отечественные аккумуляторные батареи собственной разработки «Моторинвеста».

«Мы работаем не только над сваркой и окраской, но и уходим в развитие научно-технического потенциала и передовых технологий. В том числе батарей и электромоторов», — заявил руководитель специальных проектов «Моторинвеста» Василий Чеботарев.

Здесь необходимо понимать одну важную вещь: с технической точки зрения электромобиль — это гораздо более простое средство передвижения, чем автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. У «электрокара» гораздо меньше движущихся частей, значительно меньше технических жидкостей, требующих регулярной замены, и, следовательно, они должны стоить заметно меньше машин с классическими двигателями.

Но реальность пока такова, что никакого экономического смысла в покупке электромобиля, если только не считать бесплатные парковки в мегаполисах, нет вообще. А сколько времени надо стоять на платных парковках, чтобы отбить колоссальную разницу в стоимости, пожалуй, понятно и без лишних слов. Но вряд ли машина приобретается, чтобы стоять на парковке, верно?