Процесс и так затянулся по причине того, что Киев пошёл ва-банк с закономерным для себя итогом.

Присутствие вооружённых сил Украины в Курской области продолжается уже больше двух месяцев. По официальным сведениям Минобороны России, потери ВСУ только на данном участке составили свыше 21,5 тысяч военнослужащих, более 1 100 единиц бронетехники, почти 600 автомобилей, 177 единиц ствольной артиллерии, 33 единицы реактивных систем залпового огня и огромное количество другой ценной военной техники преимущественно западного производства.

Проще говоря, Киев пошёл ва-банк, но в очередной раз неправильно проанализировал обстановку и замысел ВС РФ, в итоге превратил Курское направление в очередную фабрику по «перемалыванию» своих собственных резервов. Как раз играя под стиль российского военного руководства.

И вот, по всей видимости, очередной этап истощения ВСУ был пройден, и сегодня к вечеру ВС РФ начали стремительное контрнаступление с целью выбивания противника из Курской области. Как сообщают тематические группы в социальных сетях, имеющие сведения непосредственно с мест, ВС РФ ведут бои в Любимовке, Зелёном Шляхе и в Ольговке. При этом, как уточняется, подразделения ВСУ такого развития событий не ожидали, поэтому в ряде случаев покидают позиции без боя.

Понятно, что на данном этапе преувеличивать единомоментный и долгосрочный эффект этого контрнаступления не стоит: подводить итоги можно будет только после полного освобождения региона и после установления глубокой санитарной зоны в Сумской области.