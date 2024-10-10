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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия не видит смысла в участии в организованных Киевом «мирных саммитах» — председатель Совфеда
Правильно сказано. Переговоры будут в совсем других местах и на совсем других условиях.

Несмотря на то, что Россия уже много раз упомянула, что политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса может быть только на полностью удовлетворяющих Москву условиях, и никак иначе, в Киеве и в западных столицах продолжают поглощать «копиум» и жить в приятных для самих себя иллюзиях. Например, в иллюзиях того, что добиться мирного урегулирования можно в рамках коллективно-западного междусобойчика без участия РФ, «принудив» Москву, видите ли, к миру.

Мы не будем обсуждать, насколько подобные изречения нелепы, потому что это и так понятно, тем более что самое главное уже сказано: Россия свои условия обозначила, и ни на что лучшее для себя противная сторона может даже не рассчитывать. А чтобы сомнений в этом не было, сегодня председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия не видит смысла в организуемых Киевом «саммитах мира», поэтому и не собирается в них участвовать.

На всякий случай напоминаем, что председатель Совета Федерации России — это третий человек в политическом руководстве страны после президента и председателя Правительства. Проще говоря, на всех уровнях российского политического руководства мнение о том, как должен вестись конфликт и как он должен завершиться, едино.

Поведение Запада и Украины же понять тоже можно: сначала не стали выполнять возложенные на себя обязательства по Минским соглашениям, потом отказались от выгодных для себя переговоров весной 2022 года, и вот, теперь позволяют себе отказывать от последнего предложения, приняв которое, ещё как-то можно изобразить сохранение собственного лица.

#россия #украина #политика #боевые действия
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