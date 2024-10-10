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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии призвали «как можно скорее» вернуть всеобщую воинскую повинность
Она была отменена в 2011 году. С тех пор подросло целое поколение «снежинок». Вы кого призывать собрались?

Взглянув на современное состояние вооружённых сил Германии, трудно представить себе, что перед нами государство, виновное в начале двух мировых войн и чуть не покорившее всю Европу, споткнувшись лишь на плохо спланированном вторжении в СССР. Нынешний Бундесвер страдает от острой нехватки личного состава, проблем с военно-промышленным комплексом, который имеет неиллюзорный шанс стать убыточным по причине лишения Германии доступных энергоносителей, и в целом непонимания немецким гражданским обществом того, что их страна вообще пытается из себя строить.

Осознаёт данный факт, в частности, премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер, призвавший как можно скорее восстановить в Гермнаии всеобщую воинскую повинность, а также начать активно финансировать вооружённые силы, обеспечивать им «чёткую организацию» и снабжение беспилотниками. В противном случае, убеждён Зедер, обороноспособность Германии будет под вопросом.

От кого Зедер собрался защищать Германию, вопрос открытый. Проблема даже не в том, что разгон воинственной риторики опасен, учитывая историю Германии и то, чем это для неё заканчивалось, а в том, что всеобщая воинская повинность в стране была отменена в 2011 году — за этот период выросло целое поколение «снежинок», которые и сами не служили, и своих детей отдавать в армию, по собственному примеру, явно не собираются. Последнее, что сейчас нужно ФРГ, это социальное потрясение. Экономического потрясения должно уже хватать с лихвой.

#политика #германия #психиатрия
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