Потому что надо. Просто надо.

После известных событий, когда страны коллективного Запада и аффилированные с ним государства решили у ущерб собственным (и только собственным) интересам разорвать экономические отношения с Россией, перед российским руководством встала серьёзная задача, масштабов которой страна не проходила, пожалуй, за всю свою историю. Задача следующая: максимально быстро провести новую индустриализацию и добиться технологического суверенитета хотя бы (подчёркиваем: хотя бы) в стратегически важных для государства отраслях.

Одной из таких отраслей является судостроение и, в частности, судовое двигателестроение. Если варить корпуса судов и кораблей особой сложности сегодня не вызывает, то вот с малооборотными двигателями большой мощности всё не так просто. Но и эта задача рано или поздно будет решена, тем более что главное — желание — имеется. О том, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) намерена освоить производство таких двигателей, сообщило сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Подразумевается, что речь будет идти о силовых установках мощностью от 5 до 15 МВт. Сегодня в России выпускаются двигатели мощностью 7,5 МВт, но для крупнотоннажного судостроения они непригодны, поэтому и был поднят вопрос о расширении компетенций в данной отрасли.

Ранее двигатели для российских судов поставлялись из Германии, Швейцарии, Японии и даже, представьте себе, из Финляндии. Теперь все эти поставщики закрылись от гигантского платёжеспособного российского рынка, и, учитывая, что идёт речь о полном импортозамещении в данной сфере, предполагается, что это всё очень надолго — как минимум до коллапса Евросоюза как наднационального объединения.