Путь экологичности должен выглядеть вот так. А не утопия с электромобилями без необходимой для неё революции в производстве аккумуляторов.

Последние десятилетия, и особенно последние годы всё громче звучат голоса в поддержку развития экологически чистого транспорта. Смысл этих действий, в общем-то, понятен: избавить города от загазованности продуктами сгорания в традиционных двигателях внутреннего сгорания. Пока что ставка преимущественно делается на утопию в лице электромобильного транспорта (утопия — потому что без революции в производстве аккумуляторов это максимально бессмысленно), но есть и куда более интересный вариант: переводить автомобили на природный газ, при полном сгорании которого, как вы знаете из уроков химии, образуются только такие безвредные вещества, как вода и углекислый газ.

Продвигать второй вариант экологически чистого транспорта хотят «Автотор» и «Газпром газомоторные системы». Идея заключается в том, чтобы производить машины, работающие на дешёвом и экологически чистом метане — основной составной части природного газа. Естественно, имеется в виду природный газ в сжиженном виде. И вот, компании представили две модификации таких экологически чистых автомобилей на Петербургском международном газовом форуме.

Принцип следующий: в дополнение к бензиновому бензобаку в машины устанавливаются два или три в зависимости от конкретной машины и комплектации баллона для компримированного (сжатого; не путать со сжиженным, это совсем другая технология) метана. Основным топливом будет служить именно сжатый природный газ, тогда как на бензин машина будет переходить в случае истощения запаса СПГ в баллонах.

Комплект газобаллонного оборудования на демонстрационных машинах был поставлен компанией «Газпром газомоторные системы» и включает в себя редуктор, топливную рейку, фильтр газа, заправочное устройство, автоматические баллонные вентили, а также электронные компоненты. Насколько это оборудование импортозамещено, не уточняется. Значит, оставим здесь большущий знак вопроса.