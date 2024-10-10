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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Машина совершенно нового для «АвтоВАЗа» класса.

Извечная беда «АвтоВАЗа» в том, что он не поспевает за временем и выпускает автомобили, которые вполне могли бы быть идеальными, но условных 10—15 лет назад. Несмотря на то, что полноразмерный седан Lada Aura и является машиной совершенно нового для тольяттинского автогиганта класса (некой смесью привычных классов C и D), но от опоздания во времени он всё равно застрахован не оказался, и сегодня на «АвтоВАЗе» сообщили о начале промышленного производства данных автомобилей.

С технической точки зрения Lada Aura представляет собой удлинённую и более «нафаршированную» опциями версию Lada Vesta. От последней «Аура» унаследовала весь дизайн, а также основные элементы. Оснащается пусть и крайне слабым для машины такого класса, но всё же двигателем с рабочим объёмом 1,8 л, выдающим 122 л. с. мощности.

Основное предназначение данной машины — импортозамещение в сегменте служебных машин для чиновников среднего звена, а также работа в такси в классе «Комфорт». Собственно, именно с целью создания удобства для задних пассажиров машина и отличается удлинённой колёсной базой: автомобиль на 24,5 см длиннее стандартной Lada Vesta, а это много.

Главная проблема данной машины, как, впрочем, и стандартной Vesta — это, как вы понимаете, стоимость. Lada Aura в базовой комплектации предлагается за 2,6 миллиона рублей, что, конечно, ни в какие ворота не лезет, учитывая технические характеристики данного автомобиля (слабый двигатель — это небезопасно) и куда меньше издержки российских автопроизводителей по сравнению с западными или японскими. К сожалению, на снижение стоимости надеяться не приходится: госзаказ будет выполняться и по столь серьёзному «оверпрайсу», так что «АвтоВАЗу» нет никаких объективных экономических причин снижать цены. Это, конечно, не «Москвич 3», который за свою бешеную стоимость был настолько никому не нужен, что вынудил производителя очень серьёзно сбросить ценник.

#россия #промышленность #автомобилестроение #lada #lada aura #«автоваз»
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