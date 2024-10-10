Тем временем энергетика на Украине всё ещё наполовину существует. Непорядок, скажете вы, и будете правы.

Несмотря на все усилия ВС РФ по уничтожению складов боеприпасов и цехов по производству БПЛА на Украине, какой-либо нехватки беспилотников самолётного типа у ВСУ особо не наблюдается: они стабильно запускают в среднем по 600—700 беспилотников данного типа в месяц. И хотя абсолютное их большинство удаётся сбить, нетрудно догадаться, что достигается этот результат за счёт расхода ракет ПВО и снарядов для зенитных пушек, причём перехват осуществляется уже над территорией России, где ущерб наносят как обломки сбитых дронов, так и пропущенные целые.

В частности, сегодня ночью ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку беспилотниками по общепризнанной территории России. То есть, Украина регулярно нарушает собственное же ограничение на ведение боевых действий на условно «своей» территории и, как следствие, осуществляет нарушения международного гуманитарного права.

Сколько беспилотников всего было запущено со стороны Украины, не уточняется, но Минобороны России рапортует о перехвате 92 единиц, из которых 47 над Краснодарским краем, 15 над Азовским морем, 12 над Курской областью, 9 над Ростовской областью, 4 над Брянской областью, по 2 над Белгородской областью и Крымом, и один над Воронежской областью.

Уже неоднократно отмечалось, что беспилотники на Украине собираются не в промышленных, а в «кустарных» условиях, и лучшим способом прекратить этот процесс является полная деэлектрификация страны. Здесь, к сожалению, нет морально «хорошего» варианта действия: бездействие будет приводить к трагедиям на общепризнанной территории России, а действие — к тягостям и лишениям для гражданского населения Украины. И здесь, как вы понимаете, необходимо не просто выбирать из двух зол меньшее, но и обеспечивать первоочередную задачу государства — защищать собственных граждан любыми способами. И если для этого необходимо сделать в розетках государства, позволяющего себе запускать дроны, 0 вольт, то, значит, другого выхода не оставлено.