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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
Он позволит полностью удовлетворить спрос клиентов в этой отрасли.

Компания «Северсталь», входящая в число крупнейших мировых производителей стали, усовершенствовала производство трубной продукции в Санкт-Петербурге. На территории цеха отделки и отгрузки металла установлен пресс, предназначенный для правки листов толщиной свыше 100 мм. Объём инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей.

«Установка пресса полностью снимет ограничения по приёму заказов от клиентов машиностроительной отрасли на производство листов толщиной свыше 100 мм и позволит увеличить выпуск таких заказов на 2 тыс. тонн в месяц. Раньше технологическая возможность производства такого сортамента ограничивалась в 6 тыс. тонн в месяц», — рассказал начальник производства трубного проката компании «Северсталь» Роман Миронов.

Ранее производственная площадка «Северстали» в Колпинском районе Санкт-Петербурга испытывала нехватку мощностей для обработки металлопроката толщиной более 100 мм. Это приводило к ограничениям в приеме заказов от машиностроительных предприятий. Компания была вынуждена обращаться к сторонним организациям для правки листов, что сопровождалось дополнительными расходами и временными потерями.

Реализация проекта стартовала в 2022 году и включала в себя несколько этапов: разработку подробного инженерного проекта, изготовление оборудования и монтаж пресса. В проекте принимали активное участие специалисты цеха отделки и отгрузки металла, сотрудники управления по реконструкции и дирекции по инвестициям «Северстали».

Строительно-монтажные работы выполняли подрядные организации «ВММ1», «ДСТ-сервис» и «Электростандарт».

#производство #сделано в рф
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