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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нарастили усилия по уничтожению морской логистики ВСУ
Делать это нужно постоянно и систематически, тогда будет результат.

Расхожая фраза гласит, что сражения выигрывают генералы, а войны выигрывает логистика. Из этого можно сделать достаточно простой для формулирования, но крайне сложный для реализации вывод: если хочешь одержать победу в вооружённом конфликте, то нужно беспрестанно лишать своего оппонента возможности оказывать сопротивление: посредством уничтожения складов боеприпасов, транспортных узлов, энергосистемы и военно-промышленного комплекса.

ВС РФ сейчас делают всё вышесказанное, однако регулярность и системность в данном деле по-прежнему вызывает большие вопросы. По всей видимости, эти вопросы дошли до российского военного командования, поэтому несколько дней назад начался активный «вынос» логистики ВСУ в районе Одессы и Одесской области в целом.

Так, сегодня был произведён новый ракетный удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по судну с боеприпасами, решившему начать разгрузку в порту Одессы. Судя по публикуемым в тематических группах в социальных сетях кадрам, прилетело точно в цель, и теперь судна-нарушителя в порту больше нет.

Всё это также поднимает вопрос о необходимости жёсткого контроля за Чёрным морем со стороны ВМС России. Уничтожать суда с боеприпасами в портах — это, конечно, полезно, но гораздо полезнее полностью и очень надолго вывести портовую инфраструктуру из строя, а также сделать так, чтобы сочувствующим Украине государствам даже в голову не приходило грузить свои суда боеприпасами и гнать их в украинские порты. Следует осознавать тот факт, что единственной причиной, по которой специальная военная операция затянулась на 2,5 года и до сих пор продолжается, это беспрецедентное влезание коллективного Запада в данный конфликт — посредством финансирования Киева и передачи ему вооружений и боеприпасов. И чем чаще эти поставки пресекаются, тем ближе завершение конфликта, что нужно в первую и последнюю очередь самой Украине.

#россия #украина #политика #боевые действия
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