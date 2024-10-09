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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОДК произвела второй опытный образец промышленного газотурбинного двигателя для газокомпрессорных станций
Двигатель носит индекс АЛ-41СТ-25.

Возможно, многие этого не знают, но давление в магистральных газопроводах нагнетается при помощи газотурбинных двигателей, установленных на газокомпрессорных станциях. Газокомпрессорные станции бывают разные, но речь во всех случаях идёт о высоком давлении. Так уж получилось, что в России на протяжении десятилетий разрушалось двигателестроение, и только совсем недавно — в исторической, понятно, перспективе — государство озаботилось вопросом возрождения данной отрасли.

Пока что о серийном производстве таких нагнетательных установок речи не идёт, но опытные образцы потихоньку выпускаются. Так, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о том, что завершила сборку второго опытного образца двигателя АЛ-41СТ-25 для нужд газовой отрасли.

Понятно, что всё будущее у данного двигателя только впереди: его ещё ожидают стендовые испытания, а затем его установят на одну из газокомпрессорных станций для длительной проверки работоспособности и надёжности.

Согласно комментарию производителя, двигатель полностью соответствует российским (и международным, если это для кого-то имеет значение) экологическим стандартам, отличается лёгкостью подключения, а также обладает колоссальным ресурсом — 120 тысяч часов (13,7 лет беспрерывной работы) с возможным повышением до 150 тысяч часов (17,12 лет беспрерывной работы).

#россия #экономика #промышленность #двигателестроение
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