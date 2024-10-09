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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ситуация на поле боя «создаёт возможность» завершения конфликта в 2025 году
В интересах Украины завершить его сию секунду. И поменьше гордыни, ибо она наказуема.

Завершение украинского кризиса в первую и в последнюю очередь нужно самой Украине, поскольку именно она разрушается, увязает в долгах, теряет будущее и какие бы то ни было перспективы. Мы говорим об этом всякий раз, когда киевское политическое руководство со своей непонятно на каком основании взлетевшей до небес гордыней размышляет на тему текущих боевых действий и фантастических с точки зрения простейшей логики и статистики вариантов их завершения.

И хотя интерпретировать слова исполняющего по причине утраты легитимности вследствие отмены выборов обязанности президента Украины Владимира Зеленского — занятие заведомо неблагодарное, но порой интересно узнать, что сегодня ему поручено озвучивать. А поручено озвучить следующее: что обстановка на поле боя «создаёт возможность» завершить конфликт в 2025 году. По крайней мере, так комментарий Зеленского интерпретировало агентство Reuters.

Вообще, рассуждения Киева и западных столиц на тему окончания украинского кризиса в большинстве случаев полностью лишены логики и здравого смысла. Чтобы окончить боевые действия, нужно всего-навсего полностью выполнить все поставленные Россией условия, пока ситуация не стала ещё хуже, и этих условий не стало ещё больше, и каждое из них в отдельности не стало более драконовским. Условия простые и давно известные: разоружение ВСУ, нейтрализация Украины, восстановление конституционного строя, полное признание территориальных изменений по состоянию на конец 2022 года на международном уровне, денацификация.

Ничто меньшее сегодня Москвой даже рассматриваться не будет, потому что конфликт зашёл слишком далеко, и все прекрасно понимают, что Россия добьётся в нём поставленных задач силовым способом, потому что потенциалы несопоставимы, а коллективный Запад уже два с половиной года испытывает трудности с запуском военной промышленности. Потому что совершенно внезапно для современных западных элит выяснилось, что одних денег для реализации столь крупных планов недостаточно: нужны специалисты, ресурсы, технологии, производственные мощности, а всего этого нет, и из денег это не слепишь.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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