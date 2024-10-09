В течение трёх лет.

Современная ситуация, в которой обнаружила себя Россия, требует максимального и скорейшего, мы бы даже сказали ударного развития собственной промышленности хотя бы в её стратегически важных направлениях. К счастью, в правительстве разделяют это мнение, поэтому сегодня в рамках заседания Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле было принято решение о выделении на развитие промышленности баснословных денег.

Речь идёт о 5,5 триллионах рублей в течение трёх лет. Преимущественно средства будут направлены на развитие авиационной, судостроительной, нефтегазовой промышленности, на масштабирование производства электроники и радиоэлектроники, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также в целом на повышение всей российской индустриальной отрасли как таковой.

Удивительно, что в перечне основных направлений развития промышленности не было указано автомобилестроение. Не знаем, с чем это отсутствие связано, но есть объективный факт: автомобилестроение в России находится в большой беде, выпуская неконкурентную продукцию по необоснованно высоким ценам, с крайне низкой степенью локализации этого производства. Поверить в то, что в России нет инженеров, способных разработать отечественные трансмиссии, мощные двигатели, редукторы, блоки управления антиблокировочными системами и системами стабилизации курсовой устойчивости, попросту невозможно. Значит, проблема кроется в чём-то ином, и с этим необходимо разбираться. Причём не завтра и даже не сегодня, а вчера.