Впрочем, это было понятно изначально. Как и то, что Discord ничего выполнять не собирается.

Условием нахождения того или иного иностранного бизнеса в другом государстве является полное, беспрекословное и постоянное исполнение законодательства этого государства. Оно может конкретному бизнесу не нравиться, он может с ним не соглашаться, выказывать своё недовольство, но исполнять — обязан. Мессенджер Discord, который в России, да и в мире тоже, облюбовали геймерские сообщества за привычную для них анонимность в Сети, по всей видимости, решил, что он выше российского закона. И оказался сильно неправ: после трёх лет уговоров и штрафов у Роскомнадзора всё-таки кончилось терпение, и со вчерашнего дня Discord в России заблокирован.

Понятно, что ничто, в том числе блокировки иностранных социальных сетей и мессенджеров, не вечно, но если западный бизнес желает продолжать работать на российском рынке, то он обязан выполнять требования законодательства; в противном случае он вылетает с этого рынка как пробка из бутылки, а на его освободившееся место моментально приходят более сговорчивые конкуренты.

Пока поезд ещё не ушёл, и в отношении Discord в российском обществе сохраняется инерция, он ещё может исполнить требование Роскомнадзора об удалении запрещённого в России контента со своих серверов, в результате чего блокировка с мессенджера будет снята. По крайней мере, о том, что если сервис удалит запрещённый контент и обеспечит авторизацию пользователей, то его работа может быть возобновлена, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, Discord от других мессенджеров отличает именно анонимность, и по этой причине им помимо геймеров также пользуются и преступники разных мастей. Аудитория Discord в России, добавил Хинштейн, составляет порядка 2,62—4,83 млн человек, что, как вы понимаете, очень много. Проще говоря, если Discord хочет продолжать работать в РФ, в него должен быть встроен механизм проверки личности, и он должен беспрекословно выполнять требования Роскомнадзора. В противном случае — блокировка останется. А вот пойдёт Discord на сотрудничество с РКН ради (возьмём максимальное значение) 4,83 млн человек — вопрос открытый, приближающийся к риторическому.