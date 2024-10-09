За выдающиеся заслуги в развитии российско-белорусских отношений.

Высшей государственной наградой России является орден Святого апостола Андрея Первозванного. За постсоветскую историю России этим орденом были награждены меньше тридцати лиц, и, как вы понимаете, вручается данная награда за выдающиеся заслуги, важность которых невозможно переоценить. Сегодня кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного стал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко — за выдающиеся заслуги в развитии российско-белорусских отношений.

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства», — гласит официальный текст к награждению Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Отметим, что сегодня у России нет союзника ближе, чем Беларусь: государства, по сути, полностью интегрированы в единое политическое, экономическое и культурное пространство. Россия в плане военной и ядерной доктрины воспринимает территорию Беларуси как свою собственную, и полностью обеспечивает её безопасность.

Собственно, страны сейчас через все невзгоды проходят вместе, и, можно сказать, прошли самое суровое испытание прочности своих отношений. Так что причина, по которой Лукашенко удостоился высшей российской награды, очевидна и без лишних комментариев.