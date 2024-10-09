Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Александр Лукашенко награждён российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного
За выдающиеся заслуги в развитии российско-белорусских отношений.

Высшей государственной наградой России является орден Святого апостола Андрея Первозванного. За постсоветскую историю России этим орденом были награждены меньше тридцати лиц, и, как вы понимаете, вручается данная награда за выдающиеся заслуги, важность которых невозможно переоценить. Сегодня кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного стал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко — за выдающиеся заслуги в развитии российско-белорусских отношений.

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства», — гласит официальный текст к награждению Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Отметим, что сегодня у России нет союзника ближе, чем Беларусь: государства, по сути, полностью интегрированы в единое политическое, экономическое и культурное пространство. Россия в плане военной и ядерной доктрины воспринимает территорию Беларуси как свою собственную, и полностью обеспечивает её безопасность.

Собственно, страны сейчас через все невзгоды проходят вместе, и, можно сказать, прошли самое суровое испытание прочности своих отношений. Так что причина, по которой Лукашенко удостоился высшей российской награды, очевидна и без лишних комментариев.

#россия #политика #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Глава МИД Венгрии заявил, что страны-члены НАТО выступают против вступления Украины в альянс
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
10
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
32
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
22
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
17
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
2

Сейчас обсуждают

VRoman
15:50
В лучах - да, даже наверное обойдёт. Без лучей - навряд ли дотянет до 4090.
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
swr5
15:40
Продвинутая РЭБ должна понимать на какой частоте и как давить сигнал, а если частота сигнала управления прыгает по частотному диапазону для РЭБ нужны глаза (приемный тракт) чтобы видеть где этот сигна...
Российский дрон «Рязань» может стать невидимым для РЭБ противника
Gambler2705
15:37
Зачем так много памяти 16гб? И 10 бы хватило😄
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
swr5
15:32
Отлично. Крупная рыба клюнула на наживку. Важно пустить американцев по ложному следу.
ВСУ вывезли обломки сбитого беспилотника С-70 «Охотник» для дальнейшего анализа
Bryant333
15:31
Хомячки набежали.
PS5 Pro стала хитом предзаказов в России: стартовый тираж полностью раскуплен
MicroHCR
15:28
В этом случае одно официальное обращение Приднестровья к РФ за помощью вернет в родную гавань все причерноморские области. Вопрос существования Молдовы повиснет в воздухе..
Microsoft опубликовала фото ИИ-системы на базе NVIDIA GB200 для облачной платформы Azure
Ник Хобо
15:25
"DDOS-вторжение оказалось успешно заблокированным. В этом можно убедиться, просто посетив сайт Роскомнадзора" Посетил. Из 7 открытий страницы успехом увенчалась одно. Да, защищаться от дудоса - не то ...
Роскомнадзор объявил об DDOS-атаках на свой сайт
DTS
15:24
Новички из игруль минусят понятие скила... Ну, хоть так победили. Реально вопросы были риторическими, желающим могу объяснить почему некоторые онлайн игрули банят бустеров, хотя более умные поступают ...
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
Dimkovski
15:20
Третья не проблема: Он нам накуй не нужОн этот ваш Нинтендо Свич
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
OgoGoLog
15:03
"Двойные стандарты" Тройная тупизна. Области действия рестрикций запада и наших законов обозначить или сам до своей глупости дойдешь?
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем