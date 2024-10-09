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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Большому «утёнку» большое будущее, так сказать.

Одной из главных «рабочих лошадок» специальной военной операции являются истребители-бомбардировщики Су-34. Именно они наносят основные удары авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции, а также ракетами класса воздух-поверхность, тем самым по возможности «расчищая» дальнейший путь для наступающих подразделений.

Понятно, что Су-34 в войсках должно быть много, очень много, тем более что и численность вооружённых сил России вместе со всей сопутствующей военной техникой тоже увеличивается, и вот, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», сегодня сообщила о том, что очередная партия Су-34 была передана в войска.

Сколько самолётов входит в партию, опять-таки, не уточняется, зато известно, что все они перед передачей ВКС России прошли наземные и лётные испытания. Переданные Су-34 были изготовлены в рамках программы текущего года, что недвусмысленно намекает нам о том, что темпы производства этих «птичек» растут.

#россия #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-34 #авиастроение #бомбардировщики #истребители-бомбардировщики
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