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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
Комбайн «нафарширован» полезными функциями.

За последние десять лет Россия из импортёров продуктов питания превратилась в их экспортёры с очевидным трендом на дальнейшее увеличение своей доли в мировом производстве. Поскольку основой основ сельского хозяйства является выращивание и уборка зерновых, то государству необходимо и сельскохозяйственное машиностроение, специализирующееся на производстве комбайнов. И вот, группа компаний «Ростсельмаш» сегодня в рамках Агросалона 2024 презентовала полностью новый российский зерноуборочный комбайн H820.

Данный комбайн оснащён гибридной системой обмолота и сепарации собираемого зерна, а также обладает высокопроизводительными системами, позволяющими увеличить скорость обработки собранного зерна и, как следствие, увеличить КПД комбайна, что немаловажно, учитывая тот факт, что сельское хозяйство в России частное, считающее каждый рубль.

Производитель поделился целым перечнем установленных в комбайн H820 систем и механизмов. Мы, конечно, сейчас писать на эту тему эссе не будем, а просто отметим, что комбайн «нафарширован» технологиями, упрощающими работу как оператора, так и диспетчера.

Когда комбайн поступит в серийное производство, пока не уточняется.

#россия #промышленность #машиностроение #сельское хозяйство
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