Значит, спектакль состоится чуть позже.

Жить в иллюзиях, конечно, приятно, но есть в данной практике одна серьёзная особенность: в суровую реальность в любом случае так или иначе придётся возвращаться, и психологически делать это после долгих лет пребывания в вымышленной действительности становится крайне сложно. Вот Киев и оттягивает момент истины, как только может, объявляя то «саммиты мира», то действия к «принуждению» России к миру, и никак не отдавая себе отчёт в том, что к миру принуждается именно Украина, и мир может наступить только в случае её отказа от оказания сопротивления.

Несмотря на всё вышесказанное вкупе с заметно ослабевающей международной поддержкой Украины, в Киеве продолжают смотреть на мир через розовые очки, делая вид, будто «саммиты мира» имеет смысл проводить для чего-то иного, кроме ужинов и обедов за счёт налогоплательщиков. В частности, сегодня советник главы Офиса президента Украины Дарья Заровная сообщила, что в ноябре «саммит мира» по Украине не пройдёт, однако для его проведения «всё уже должно быть готово».

Иными словами, «саммит мира» не отменяется, он просто переносится на более позднюю дату. Что, в общем-то, совершенно естественно, учитывая, что ноябрь — это месяц выборов в Соединённых Штатах, и никому затмевать данный процесс не позволено.

Следует напомнить, что условия мирного окончания украинского кризиса уже давным-давно озвучены Россией. Чтобы установить мир, Украина обязана выполнить несколько основополагающих заданий: распустить ВСУ, ввести запрет им иметь тяжёлое вооружение и авиацию, признать новые территориальные реалии по состоянию на конец 2022 года, встать на путь здорового развития, забыть про стремление в военные альянсы. От Запада же требуется полностью снять с России все незаконные рестрикции («санкции»). Это, как мы уже отмечали не раз, российский план минимум, и ни на что меньшее Москве идти уже нельзя.