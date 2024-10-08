Решение принято подавляющим большинством голосов.

Несмотря на то, что атомная энергетика оставила миру глубокие шрамы в виде двух крупных техногенных катастроф, в целом вероятность выхода ситуации на атомных электростанциях из-под контроля близка к нулю: на сегодняшний день станции и реакторы на них наработали уже по несколько десятилетий безаварийной работы, так что если рассуждать с логической и статистической точек зрения, то АЭС, тем более современные, выполняемые по российскому дизайну, максимально безопасны.

А учитывая тот факт, что атомная энергетика ещё и чистая, и её можно смело записывать в «зелёную», то она также является очень желанной для тех стран, в которых нет и никогда не появится природный газ, которым можно экологически чисто топить котлы тепловых электростанций, а также отсутствуют крупные реки, на которых можно было бы возвести плотины с водохранилищами для обеспечения работы ГЭС.

И вот, желание построить у себя первую атомную электростанцию изъявил Казахстан, который даже провёл по этому поводу общенациональный референдум. И вот, за строительство станции проголосовали 71,12 % граждан Казахстана. Таким образом, атомной станции в стране — быть. По замыслу, АЭС будет возведена в Алма-Атинской области на побережье озера Балхаш. Процесс продолжительный и займёт примерно 10 лет, а общая сумма проекта составит свыше 11 миллиардов долларов.

Казахстан хочет строить станцию в рамках некоего непонятного международного консорциума, что вызывает как минимум недоумение, учитывая, что главным строителем АЭС в мире сейчас является «Росатом», предлагающий и лучшие технологии, и лучшие цены, и лучший проект с его реализацией, и самое главное — безопасность при дальнейшей эксплуатации энергетических установок.